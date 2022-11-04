Архангельскому батальону отправят в зону СВО спецоборудование и экипировку

Бойцам, в частности, отправят посылки от земляков, которые формировали груз

АРХАНГЕЛЬСК, 4 ноября. /ТАСС/. Архангельский батальон 200-й мотострелковой бригады Северного флота, несущий службу в зоне специальной военной операции, в ближайшее время получит спецоборудование и обмундирование, о котором просили бойцы. Мобилизованные из Поморья, проходящие подготовку в Ленинградской области, также получат дополнительную экипировку, сообщил в пятницу губернатор Александр Цыбульский.

"Начали погрузку посылок от губернаторского центра "Вместе мы сильнее!" для отправки на военно-транспортом самолете в зону специальной военной операции, где несет службу наш Архангельский батальон 200-й мотострелковой бригады Северного флота. Здесь приборы ночного видения, бронежилеты, бензопилы, тепловые пушки, аптечки, дизель-отопители, бензогенераторы, продуктовые наборы, медицинские средства, средства личной гигиены, запасные комплекты одежды и белья. В общем, все, о чем просили сами бойцы", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в отправку войдут посылки от земляков, которые их формировали и приносили в губернаторский центр.

"В Архангельске тоже идет погрузка. Сегодня машины отправятся в Ленинградскую область мобилизованным! Везем дополнительную экипировку от правительства, именные посылки, а также специальное оборудование от спонсоров и неравнодушных жителей", - сообщил Цыбульский.

Мобилизованным жителям Архангельской области выплачивается единовременная выплата в 100 тыс. рублей. Также принято решение о выплате по 50 тыс. рублей на поступивших в вузы студентов из семей участников специальной военной операции. Детям мобилизованных в регионе оплачивается из областного бюджета посещение детского сада, горячее питание в школах и колледжах.