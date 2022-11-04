Путин: история России непрерывна, ее надо рассматривать со всеми сложными периодами

Президент отметил, что "для государства, общества, власти, граждан крайне важны полные знания о прошлом"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. История России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"История нашей страны - непрерывный, постоянный поток. Мы должны рассматривать ее в целом со всеми, порой крайне сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, общества, власти, граждан крайне важны полные знания о нашем прошлом - и в далеком прошлом, и в близком, и в давнем. Все здесь имеет значение, особенно сегодня", - сказал Путин.

По словам главы государства, растет запрос на работу высокопрофессиональных историков, ученых, вузовских преподавателей, школьных учителей.