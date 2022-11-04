Путин поблагодарил членов РИО и РВИО за служение Отечеству

Президент РФ заявил, что они вносят весомый вклад в формирование общероссийской исторической культуры и популяризацию исторического знания

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников Российского исторического и Российского военно-исторического обществ (РИО и РВИО) за служение Отечеству.

"Уважаемые коллеги, перед тем, как мы перейдем к беседе, хочу отметить, что в этом году Российское историческое общество отметило десятилетие своего воссоздания. Отрадно, что возлагавшиеся на него надежды, безусловно, оправдались, - указал глава государства в пятницу в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России. - Все члены Российского исторического общества, среди которых крупнейшие академические институты, университеты, музеи, архивы, библиотеки и многие авторитетные историки, вносят весомый вклад в формирование общероссийской исторической культуры и популяризацию исторического знания. Значимую, полезную и востребованную работу ведет и Российское военно-историческое общество, которое в этом году также отметит десятилетие своего возрождения".

Он поблагодарил "всех, кто участвует в деятельности этих организаций за служение Отечеству". "Еще раз поздравляю всех с праздником (Днем народного единства - прим. ТАСС)", - заключил президент.

Возращение обществ

Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" (РВИО) была создана указом Путина 29 декабря 2012 года.

РВИО называет себя правопреемником Императорского Русского военно-исторического общества, которое действовало в 1907-1914 гг. Оно было одним из четырех Императорских обществ (наряду с Русским географическим, Русским историческим и Православным Палестинским). Почетным председателем общества являлся император Николай II. Членами общества были военные историки, архивисты, офицеры и классные чины армии и флота, коллекционеры и энтузиасты. Фактически деятельность общества была свернута с началом Первой мировой войны в 1914 году, когда почти все члены организации убыли на фронт. Формально организация прекратила свое существование после Октябрьской революции 1917 года.

Российское историческое общество, основанное в 1866 году, также возобновило свою работу в 2012 году. В период с 1866 по 1920 годы в России действовало Русское историческое общество. Его основатели - выдающиеся историки, государственные деятели, поэты, просветители, дипломаты. С самого начала деятельность общества патронировалась царствующим домом. После революции 1917 года оно было распущено.

Учредителями РИО стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах страны.