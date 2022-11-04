В ДНР День народного единства отметили акцией "Россия в красках"

В акции приняли участие не менее 100 человек

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Акция "Россия в красках" прошла в Донецке в День народного единства, сообщил ТАСС в пятницу и.о. руководителя управления центрального исполкома Общественного движения "Донецкая Республика" (ОДДР) по вопросам агитации и пропаганды Илья Яковенко.

"Акция "Россия в красках" включила в себя целый ряд мероприятий. В двух локациях жители и гости столицы смогли принять участие в оформлении цветными маркерами большого баннера с тематическим рисунком, а также сделать фото на память с аниматорами, одетыми в национальные костюмы", - сказал Яковенко.

В акции, по данным ОДДР, приняли участие не менее 100 человек, среди которых дети, их родители, бабушки и дедушки. К празднованию присоединились и случайные прохожие из числа военнослужащих. В подарок все участники акции получили тематические шевроны.