Путин ждет к саммиту РФ - Африка материалы историков о колониализме

Президент заявил, что материалы могут включать не только тему колониализма и его возрождения, но и "к каким последствиям он привел"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что отечественные историки к саммиту Россия - Африка в 2023 году подготовят материалы по истории колониализма.

На встрече главы государства с историками и представителями конфессий в пятницу академик Александр Чубарьян рассказал о планах написания концепции всеобщей истории и истории колониализма, включающей описание формирования соответствующего мышления, совместно с учеными из стран Азии и Африки. "Мы сейчас работаем над концепцией всеобщей истории, сохраняя, конечно и европейские сюжеты. Очень важно усилить для наших школьников, студентов рассказы про Африку и Азию", - сказал академик.

"Очень хорошая идея, я бы вас попросил подготовить соответствующий материал к нашей будущей встрече на высшем уровне Россия - Африка", - обратился Путин к историку.

Президент напомнил, что Москва сейчас "договаривается с африканскими друзьями о том, что такая встреча будет проведена в следующем году в Санкт-Петербурге". "Если бы вы смогли и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово", - попросил глава государства. "Хорошо", - согласился Чубарьян.

Путин уточнил, что такие материалы могут включать не только тему колониализма и его возрождения, но и "к каким последствиям он привел". "Очень важно на это посмотреть, как он (колониализм - прим. ТАСС) заканчивался и какова ситуация с этим на сегодняшний день, потому что в значительной степени тот уровень благосостояния, который достигнут в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки, это всем хорошо известно", - указал президент. Он обратил внимание на то, что "исследователи в той же самой Европе этого не скрывают, они говорят, что на горе и страданиях африканских народов в значительной степени построено благополучие колониальных держав".

"Ограбления, работорговля - это все надо показать, это значительная часть мировой истории, и закрывать на это глаза невозможно и не нужно так же, как мы не закрываем и никогда не закроем глаза на то, что творили нацисты в мире и в нашей стране", - подчеркнул российский лидер. По его мнению, "это очень важная история, поучительная история для человечества".