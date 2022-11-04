Первый детский конгресс объединил в онлайн-формате Петербург и Луганск

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил уверенность в том, что мероприятие будет способствовать единству не только Петербурга и Луганска, но и всей страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Первый детский конгресс "Дети за Мир!" состоялся в пятницу в формате медиамоста между Луганском и Санкт-Петербургом. Приветствовавший его участников первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил уверенность в том, что мероприятие будет способствовать единству не только Петербурга и Луганска, но и всей страны.

"Теперь мы одна страна - у нас одно будущее, и мы этому очень рады. Я хочу выразить надежду на то, что данный детский конгресс станет заметным событием, которое не только сблизит между собой Санкт-Петербург и Луганск, но и будет способствовать единству всей страны и лучшему пониманию между детьми в различных ее уголках", - сказал Полянский.

На конгрессе, организованным российской правозащитной группой "Фонд борьбы с репрессиями", обсудили пути достижения мира на Донбассе - с докладами и важными сообщениями по актуальной теме выступили представители старшего поколения, а самые юные участники медиамоста прочитали собравшимся стихотворения Рождественского, Фета и других русских поэтов. Отдельным событием стало участие юной писательницы из Луганска Фаины Савенковой, которая прочла собравшимся одно из своих эссе. Фаина - самый юный член Союза писателей ЛНР. В 2019 году ее пьеса "Ежик надежды" вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии "Автора - на сцену!", а многие из ее произведений уже переведены на чешский, болгарский, сербский, французский и итальянские языки.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Позже президент РФ Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России.