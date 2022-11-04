В Кении засуха стала причиной гибели более 200 слонов с начала года

Министр туризма, дикой природы и наследия Кении Пенайна Малонза сообщила, что власти принимают экстренные меры с тем, чтобы не допустить ухудшения ситуации

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 205 слонов погибли в Кении в 2022 году из-за установившейся в Восточной Африке засухи. Об этом сообщила в пятницу министр (кабинет-секретарь) туризма, дикой природы и наследия Кении Пенайна Малонза.

"От установившейся на большей части страны небывалой за последние 40 лет засухи погибли тысячи диких животных, в основном травоядных, - цитирует ее южноафриканская радиостанция SABC - Смертность среди зверей многократно возросла из-за истощения пищевых ресурсов заповедников и нехватки воды".

По словам Малонзы, более других пострадали 14 видов животных. "От засухи в текущем году погибли 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебра, 51 буйвол, 12 жирафов, - отметила она. - Часть этих животных обитала в национальных заповедниках, которые знамениты на весь мир".

Министр сообщила, что власти принимают экстренные меры с тем, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Так, задействован парк автомобилей, чтобы доставлять в наиболее пострадавшие от засухи районы заповедников воду и пищу для диких животных.