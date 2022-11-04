Путин наградил орденом Почета католикоса всех армян Гарегина II

Согласно тексту документа, Гарегин II награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Арменией"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II. Соответствующий указ в пятницу опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Гарегин II награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Арменией".

Патриарх Гарегин II (в миру - Ктрич Григорьевич Нерсисян) родился 21 августа 1951 года в селе Воскеат Эчмиадзинского района Армянской ССР. В октябре 1999 года Национальным церковным собором Армянской апостольской церкви был избран 132-м верховным патриархом и католикосом всех армян.