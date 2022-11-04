Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты

Орден присвоен за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, наградить орденом Жукова 336-ю отдельную гвардейскую Белостокскую орденов Суворова и Александра Невского бригаду морской пехоты", - говорится в документе.

Бригада ведет историю от 347-го стрелкового полка, который был сформирован в марте 1942 года и в годы Великой Отечественной войны прошел путь от Сталинграда до Эльбы. В 1995 году военнослужащие 336-й бригады принимали участие в Первой чеченской кампании.

Согласно информации из открытых источников, подразделения бригады принимают активное участие в спецоперации на Украине. В частности, морские пехотинцы были задействованы в боях за Мариуполь и понесли большие потери.

336-я отдельная гвардейская Белостокская бригада морской пехоты Балтийского флота дислоцируется в Балтийске Калининградской области.

В новость внесена правка (17:50) - уточняется название ордена.