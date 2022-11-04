4 ноября, 15:02,
обновлено 4 ноября, 15:35
Военная операция на Украине

В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час

В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что это необходимо для защиты города

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Круглосуточный комендантский час объявлен в Херсоне, это необходимо для защиты города. Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - сказал Стремоусов видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.

По его словам, задача властей - спасти как можно больше жизней. "Мы поддерживаем слова [президента РФ] Владимира Владимировича Путина о том, что из Херсона люди должны уйти для сохранения своих жизней", - отметил Стремоусов.

Он предупредил, что Украина по-прежнему способна устроить теракты и провокации в городе. "Поэтому мы еще раз просим жителей Херсона уходить из города на левобережную часть Херсонской области, дать военным делать свое дело без гражданских", - подчеркнул вице-губернатор региона. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация