В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что это необходимо для защиты города

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Круглосуточный комендантский час объявлен в Херсоне, это необходимо для защиты города. Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - сказал Стремоусов видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.

По его словам, задача властей - спасти как можно больше жизней. "Мы поддерживаем слова [президента РФ] Владимира Владимировича Путина о том, что из Херсона люди должны уйти для сохранения своих жизней", - отметил Стремоусов.

Он предупредил, что Украина по-прежнему способна устроить теракты и провокации в городе. "Поэтому мы еще раз просим жителей Херсона уходить из города на левобережную часть Херсонской области, дать военным делать свое дело без гражданских", - подчеркнул вице-губернатор региона.