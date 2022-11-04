Путин заявил, что России пока не хватает популяризации фундаментальных исторических знаний

Российский лидер поблагодарил директора Института российской истории РАН Юрия Петрова за подготовленный институтом 20-томник "История России"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. В России пока не хватает популяризации среди молодежи фундаментальных исторических знаний с использованием современных информационных технологий. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин.

Российский лидер на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ поблагодарил директора Института российской истории РАН Юрия Петрова за подготовленный институтом 20-томник "История России". "Это фундаментальный труд, серьезный, который действительно должен быть положен в основу изучения отечественной истории и в школах, и в вузах. Но чего, мне кажется, нам всем не хватает - это популяризации этих знаний. Вот чего не хватает. Ведь это такая фундаментальная вещь, над которой работали целые коллективы, люди этому всю жизнь посвятили", - добавил президент.

Мнение молодежи

В связи с этим Путин обратился к присутствовавшим в зале волонтерам, с которыми ранее сегодня возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, с вопросами о том, знают ли они о новом труде по истории России и как, по их мнению, нужно подавать изложенную в 20 томах информацию, чтобы она дошла до молодежи. "Они точно не готовились к нашей встрече, потому что они не знали, что они сюда придут, это по ходу дела у меня мысль возникла их сюда пригласить", - пояснил глава государства.

Отвечая на вопросы президента, одна из волонтеров Татьяна высказала мнение, что "если делать это все максимально интерактивно, на современном языке, то проблема изучения истории для детей не стоит". Она добавила, что для нового поколения нужно делать интересные интерактивные форматы в виде квестов, игр, видеороликов.

"Я не уверен, что каждый их тех, кто писал этот 20-томный труд знает, что такое квест - в целом, что это такое на практике. А те, кто использует современные инструменты получения знаний, знают о том, что у нас появился новый 20-томник по отечественной истории, - отреагировал Путин. - Это надо соединить обязательно, потому что современные ресурсы по доведению информации и влиянию на сознание людей меняются, меняются очень быстро. Это яркие, короткие, быстро меняющиеся картинки, которые дают возможность, не затрачивая много времени, добираться до нужной, интересующей человека информации. А если это будет интересно, он посмотрит еще и еще, много раз. И тогда цель будет достигнута".

Президент также отметил, что поговорит на этот счет с правительством, чтобы рассмотреть, как новые средства коммуникации можно применить к образованию "в самом широком и современном смысле этого слова". "Но все равно, если нет таких фундаментальных трудов, о котором мы сейчас говорим, [как] этот 20-томник, то тогда приходится обращаться к низкопробным ресурсам, истинная ценность которых проблематична", - резюмировал Путин.

Новый исторический стандарт

Петров в ходе своего выступления также рассказал о разработанном группой экспертов едином проекте стандарта изучения истории в вузах. По его словам, проект сейчас находится на стадии общественного обсуждения. "Историки России готовы к выполнению новых серьезных заданий", - резюмировал глава Института российской истории РАН.

Путин уточнил у Петрова, нужна ли сейчас со стороны властей какая-то дополнительная помощь в связи с изложенным в его выступлении. "Я думаю, что мы пока справляемся, Владимир Владимирович. И с главой Минобрнауки Валерием Николаевичем Фальковым у нас хороший контакт, мы работаем вполне в унисон. Пока я ни о чем особом просить не стал бы", - ответил Петров.