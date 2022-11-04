Путин призвал более серьезно отнестись к изучению духовных начал России

Таким образом Путин отреагировал на выступление патриарха Кирилла, который высказался о понятии единства, церковной истории, нравственном воспитании

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Духовную историю России, в том числе ее религиозные основы, нужно изучать более серьезно, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин во время общения с историками и религиозными деятелями.

"Духовная история, история церкви неотделима от истории российского государства. У нас есть попытки изучения духовных начал в разных форматах, но, безусловно, к этому нужно отнестись более серьезно, показывать все духовное многообразие России", - сказал глава государства, согласившись таким образом с выводами, озвученными патриархом Кириллом.

Путин уверен, что история церкви, духовная история русского народа - чрезвычайно важная составляющая российской государственности. Президент напомнил, что единое, централизованное государство начало складываться, начиная с крещения Руси "на основе власти князя, единой экономики и рынка, языка и веры".

"Все это вместе позволило объединить некогда разрозненные, часто воюющие между собой славянские племена. Потом и не только славянские, потом начали добавляться люди разных конфессий и национальностей, и начало складываться большое, многонациональное, мощное централизованное российское государство", - резюмировал он.

Духовная жизнь народа

Таким образом Путин отреагировал на выступление патриарха Кирилла, который высказался о понятии единства, церковной истории, нравственном воспитании.

В частности, предстоятель РПЦ выразил мнение, что нельзя изучать историю России, не зная историю церкви. Как отметил патриарх, они были тесно, неразрывно переплетены, но сейчас в светских вузах о духовных началах страны почти не говорят, изучая их лишь по касательной. При этом, уверен он, история совершенно по-другому воспринимается, если понимать при этом духовную жизнь народа.

Церковный деятель отдельно остановился и на теме единства. По его оценке, если это понятие воспринимать прагматически, оно не будет работать. Более того, считает патриарх, единства страны не может быть без единства духа и ценностей.

Поэтому, отметил предстоятель РПЦ, нужно, в частности, находить новые формы общения с молодежью. Такая работа не должна быть формальной: в душе каждого человека нужно искать то, что вызывает у него обеспокоенность, ведь человек может быть несчастен даже при всем внешнем благополучии, и часто причина в том, что ему не хватает настоящей любви, добавил патриарх.

В целом же, по его мнению, думать о нравственном состоянии молодежи - крайне важно, потому что без целостной личности не может быть целостного государства.