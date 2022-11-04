В Кандалакше открыли набережную "Город у Белого моря"

Благоустройство берега Кандалакшского залива будет продолжено

МУРМАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Новую набережную "Город у Белого моря" открыли в пятницу в Кандалакше, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"День народного единства встречал в Кандалакше. Вместе с жителями отметили праздник и открыли морскую набережную ‘Город у Белого моря". Я помню, как еще два года назад здесь был пустырь, и мы с нуля создали достойный проект. Северянам результат понравился, и это главное", - написал Чибис.

По данным Министерства информационной политики региона, набережная "Город у Белого моря" - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, реализованный региональным министерством градостроительства и благоустройства и муниципалитетом в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Там обустроены дорожки для прогулок, видовые площадки, детские игровые и спортивные зоны, скейт-парк и многое другое. Благоустройство берега Кандалакшского залива будет продолжено.

В День народного единства на новой набережной выступили местные творческие коллективы, а также приглашенные артисты - фольклорный ансамбль "Казачья доля" из Санкт-Петербурга. Работала выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, можно было продегустировать варенье из шишек, уху из северной рыбы и чай из северных трав.