Путин: историю надо учить с детского сада на игрушках и мультфильмах

Глава государства рассчитывает, что такой процесс может подтолкнуть нынешняя встреча с историками и религиозными деятелями

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что истории нужно учить с детского сада, создавая для этого книги, игрушки, мультфильмы. Соответствующую позицию он выразил в пятницу во время общения с историками и религиозными деятелями.

На встрече к главе государства обратилась политолог, доктор исторических наук Наталья Нарочницкая, которая посетовала, что не может найти в продаже футболки с русскими богатырями или героями сказок в подарок внукам, поскольку в магазинах есть "только Бэтмен, Спайдермен, всякие монстры". "Мы говорим о безграмотности нового поколения, но почему в детских садах нет настольных игр, где была бы наша огромная страна, где можно понять масштаб территории, масштабы линии фронта, откуда можно узнать о Куликовской битве, о Дмитрии Донском, Александре Невском? Это нужно делать с детского сада, история и философия - это кузница мировоззрения человека и питомник его идеалов", - отметила Нарочницкая.

По ее мнению, для единства народа очень важны "общие исторические переживания, уважение к истории, вера, честь, долг, любовь к Отечеству". Она полагает, что историческое сообщество должно призвать производителей игрушек, игр, книг "начинать воспитание в легкой игровой форме".

"Что касается внешней атрибутики, она, конечно, очень важна, но она сама по себе не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания, начиная с детского сада", - сказал Путин. "Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь - нет. Это должно быть в мультиках, в фильмах, в литературе детской, это нужно мультиплицировать, повторять, опираться на это", - указал президент. Он рассчитывает, что такой процесс может подтолкнуть нынешняя встреча.