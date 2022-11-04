Психологи "Артека" провели с детьми из новых субъектов РФ индивидуальные тренинги в Крыму

В настоящее время детским центром прорабатывается вопрос организации для школьников из Херсонской и Запорожской областей, отдыхающих в Крыму, экскурсий, занятий и мастер-классов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Психологи международного детского центра "Артек" встретились с детьми из Херсонской и Запорожской областей, прибывшими в Евпаторию, для оказания поддержки и помощи в избавлении от страхов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Артека".

"Специалисты управления психологического сопровождения "Артека" проводят индивидуальные консультации и оказывают психологическую помощь детям, прибывшим в Евпаторию из Херсонской и Запорожской областей. Во время выездных консультаций психологи "Артека" помогают ребятам избавиться от страхов, выстроить жизненные перспективы, сформировать образ будущего", - говорится в сообщении.

Педагоги и психологи "Артека" отмечают, что этим детям необходимы новые эмоции. Для этого психологи проводят с ними специальные тренинги. "Ребятам на данном этапе нужно, чтобы их выслушали. Им нужна обратная связь, возможность выплеснуть свои эмоции, поговорить. Когда к ним приезжают люди со стороны, гораздо проще найти общий язык и дать возможность выходу своей энергии. Сегодня мы говорили о будущем, о том, как нужно планировать свои траектории будущего, проводили тренинг для того, чтобы переключить ребят с их негативных переживаний на новые впечатления", - приводятся в сообщении слова руководителя психологической службы "Артека" Натальи Гончаровой.

В настоящее время детским центром прорабатывается вопрос организации для школьников из Херсонской и Запорожской областей, отдыхающих в Крыму, экскурсий, занятий, мастер-классов, чтобы они смогли окунуться в артековскую жизнь, добавили в пресс-службе.