Путин пообещал дать новый статус уникальному музею "Каменная могила" под Мелитополем

С соответствующей просьбой к президенту обратился председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ пообещал сделать музей "Каменная могила" под Мелитополем филиалом федерального музея "Херсонес Таврический" в Севастополе.

С соответствующей просьбой к главе государства обратился председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин "Это объект и природного, и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека. Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть такое предложение, идея сделать его филиалом федерального музея "Херсонес Таврический", - рассказал Нарышкин. - С руководством того и другого музея такая схема согласована, и наше министерство культуры не возражает, но, чтобы ускорить этот процесс, я бы попросил ваше поручение на мои соответствующие записки".

"Пожалуйста, так и сделаем, ничего здесь проще нет, вас хотел поблагодарить за ту работу, которую вы проводите по линии Российского исторического общества, - ответил Путин. - Я всегда исходил из того, что службе, которую вы сегодня возглавляете, ближе Русское географическое общество, так было в свое время, исторически сложилось, но ваша деятельность на поприще исторического общества очень востребована, вам большое спасибо".

Нарышкин в свою очередь отметил, что в СВР работает много выпускников исторических факультетов. "Всем им больших успехов хочу пожелать", - сказал в заключение российский лидер.