СБУ арестовала имущество руководства завода "Мотор Сич" на $27 млн

Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) наложила арест на имущество президента предприятия "Мотор Cич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода Олега Дзюбы стоимостью около $27 млн. Об этом в пятницу сообщила СБУ.

"По материалам следователей службы безопасности, наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия <...>. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд гривен. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале службы.

По версии СБУ, следствие установило, что "управляющий "Мотор Сич" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения - ПАО "Мотор Банк". Кроме того, была разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций. "В связи с этим служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого", - говорится в сообщении.

23 октября в СБУ сообщили, что главе одного из крупнейших производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок "Мотор Сич" и начальнику департамента внешнеэкономической деятельности завода предъявлены обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию". Служба опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента предприятия, якобы подтверждающие обвинения. 24 октября Шевченковский районный суд Киева отправил Богуслаева и Дзюбу под арест на два месяца.