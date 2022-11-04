В КЧР молодежь из трех регионов РФ научат основам цифровизации деятельности

В Теберде 4-9 ноября пройдет форум информационных технологий в креативных индустриях "КреАйтив"

ЧЕРКЕССК, 4 ноября. /ТАСС/. Форум информационных технологий в креативных индустриях "КреАйтив" начался в пятницу в курортном городе Теберде Карачаево-Черкесии (КЧР). Для участников предусмотрены семинары и мастер-классы по переводу различных сфер деятельности в цифровой формат, рассказал ТАСС председатель АНО "Высокогорный креативный кластер", один из организаторов форума Динислам Байчоров.

"Форум информационных технологий в креативных индустриях "КреАйтив" объединит IT-разработчиков и других представителей креативных индустрий, которые заинтересованы в развитии навыков цифровой грамотности. Будут проходить мастер-классы, презентации IT-продуктов и обучающие семинары по направлениям креативных индустрий", - сказал Байчоров.

Мероприятие пройдет 4-9 ноября в городе Теберде. Участниками станут более 40 представителей различных сфер деятельности, в том числе IT-специалисты, дизайнеры и художники, фотографы и ремесленники, видеографы и музыканты из Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев.

Программа предусматривает встречи с представителями органов власти, которые расскажут о формах поддержки проектов, также запланированы мастер-классы по режиссуре, креативному мышлению и креативной экономике, продвижению в социальных сетях, публичным выступлениям и постановке целей.

Организатором мероприятия выступает Карачаево-Черкесская региональная общественная организация "Российский Союз Молодежь" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнеры форума - Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева, Министерство цифрового развития КЧР, Министерство по делам молодежи КЧР, АНО "Высокогорный креативный кластер".