О непрерывности истории и конфликте внутри одного народа на Украине. Путин с историками

Президент отметил важность преподавания истории молодежи

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. История России непрерывна, поэтому ее стоит рассматривать в комплексе со всеми сложными и противоречивыми периодами, заявил президент РФ Владимир Путин в День народного единства на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Он отметил важность преподавания истории молодежи, указав, что надо внедрять для ее популяризации новые технологии.

Говоря о конфликте на Украине, глава государства указал, что сейчас это противостояние, по сути, идет внутри одного народа.

ТАСС собрал главное из общения президента с историками.

О российской истории

"История нашей страны - непрерывный, постоянный поток. Мы должны рассматривать ее в целом со всеми, порой крайне сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, общества, власти, граждан крайне важны полные знания о нашем прошлом - и в далеком прошлом, и в близком, и в давнем".

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в своем выступлении отметил, что существуют деструктивные силы, которые "целенаправленно пытаются разрушить нашу историческую память, чтобы расколоть общество и посеять рознь".

По словам президента, сейчас на Западе многое определяет либеральная конъюнктура, в угоду ей многие исторические события подаются в перевернутом виде, а правда отменяется. Запад пытается "выбить почву из-под ног" России, исказив ее историю, развалить страну, но эти попытки обречены на провал, российский народ никогда не позволит этого сделать.

О конфликте на Украине

Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине, навязывал им псевдоценности, пытаясь таким образом поднести фитиль к распаду России. Украина на глазах буквально одного поколения превратилась из процветающей республики в диктатуру и злобный антироссийский инструмент режимов Запада. Сложившаяся ситуация была самоубийственной для народа этой страны и смертоносной для РФ.

"Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным. И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций".

Россия всегда с теплотой относилась к народу Украины, так она относится к нему и сейчас, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние. "Трудно и горько еще и от того, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили". При этом "бандеровское руководство думает" только "в основном о деньгах, которые спрятаны в западных банках".

При этом Путин назвал бредом звучащие в Европе утверждения, что Украина освободила европейские страны от нацизма во Вторую мировую войну из-за наличия в Красной армии украинских фронтов.

А идея польских властей поглотить территории Украины, по его словам, никуда не делась. "Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря" <...>. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась".

О преподавании истории

"Россия формировалась как единая крупная мировая держава, <…> как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом ее особенность. Это действительно уникальная цивилизация и уникальная культура. Безусловно, мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нам выстраивать преподавание этого предмета".

Президент поблагодарил директора Института российской истории РАН Юрия Петрова за подготовленный институтом 20-томник "История России", однако указал, что в стране пока не хватает популяризации среди молодежи фундаментальных исторических знаний с использованием современных информационных технологий.

Одна из волонтеров Татьяна высказала мнение, что "если делать это все максимально интерактивно, на современном языке, то проблема изучения истории для детей не стоит". Она добавила, что для нового поколения нужно делать интересные интерактивные форматы в виде квестов, игр, видеороликов.

Президент пообещал поговорить с правительством, чтобы рассмотреть, как новые средства коммуникации можно применить к образованию "в самом широком и современном смысле этого слова".

В свою очередь Петров рассказал о разработанном группой экспертов едином проекте стандарта изучения истории в вузах.

Об изучении родного края

Президент поддержал предложение председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского сделать системными уроки по истории родного края в школах во всех регионах страны.

Понимание истории страны должно начинаться "с изучения истории семьи и места, где человек родился и вырос". Привлечь к продвижению изучения истории родного края также можно краеведческие музеи, которые есть во многих населенных пунктах РФ.

О возрождении музеев

Восстановление музеев в Донбассе должно вестись с использованием современных технологий по образцу лучших мировых культурных учреждений.

"Конечно, объекты материальной культуры, которые имеются, нужно сохранять и использовать в будущем, но очень было бы правильным строить работу таким образом, чтобы она была насыщена современными технологиями, чтобы там все время что-то появлялось, чтобы все эти экспозиции, выставки были живыми, чтобы там были представлены не только доказательства наших традиций, нашей истории, давно ушедших дней и лет, но и того, что происходило совсем недавно".

Необходимо создать такие музеи, чтобы людям хотелось туда приходить снова. "И в Москве есть такие музеи, и за рубежом. Нужно взять самые лучшие музеи и делать именно так".

Президент также пообещал сделать музей "Каменная могила" под Мелитополем филиалом федерального музея "Херсонес Таврический" в Севастополе.

О колониализме в Африке

Академик Александр Чубарьян рассказал о планах написания концепции всеобщей истории и истории колониализма, включающей описание формирования соответствующего мышления, совместно с учеными из стран Азии и Африки.

"Очень хорошая идея, я бы вас попросил подготовить соответствующий материал к нашей будущей встрече на высшем уровне Россия - Африка", - отметил Путин, напомнив, что Москва сейчас "договаривается с африканскими друзьями о том, что такая встреча будет проведена в следующем году в Санкт-Петербурге".

"Очень важно на это посмотреть, как он (колониализм - прим. ТАСС) заканчивался и какова ситуация с этим на сегодняшний день, потому что в значительной степени тот уровень благосостояния, который достигнут в бывших колониальных державах, основан на ограблении Африки, это всем хорошо известно".

О духовной истории

Патриарх Кирилл высказался о понятии единства, церковной истории, нравственном воспитании.

"Духовная история, история церкви неотделима от истории российского государства. У нас есть попытки изучения духовных начал в разных форматах, но, безусловно, к этому нужно отнестись более серьезно, показывать все духовное многообразие России", - отметил в ответ президент. Он напомнил, что единое, централизованное государство начало складываться, начиная с крещения Руси "на основе власти князя, единой экономики и рынка, языка и веры". "Все это вместе позволило объединить некогда разрозненные, часто воюющие между собой славянские племена".

По словам патриарха, нужно, в частности, находить новые формы общения с молодежью, такая работа не должна быть формальной.