Власти Херсонщины заявили, что не планируют вводить новые ограничения для населения

Время комендантского часа останется без изменений

ХЕРСОН, 4 ноября. /ТАСС/. Вводить дополнительные ограничительные меры в отношении гражданского населения Херсонской области не планируется. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе врио губернатора области.

"Вооруженные силы Российской Федерации, Росгвардия, полиция и специальные службы продолжают защищать жителей Херсонской области от агрессивных проявлений со стороны неонацистов киевского режима как на фронте, так и в тылу. Ежедневно силовики проводят мероприятия по выявлению и ликвидации вражеских ДРГ на территории города Херсона и районов области. При этом усиливать ограничительные меры в отношении гражданского населения не планируется. В частности, время комендантского часа остается без изменений - с 22:00 вечера до 05:00 утра следующего дня", - указано в сообщении.