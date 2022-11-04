В Севастополе намерены организовать оказание помощи дельфинам на постоянной основе

В акватории достаточно большая популяция диких животных, сообщила директор городского департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. В Севастополе планируют организовать постоянную работу по квалифицированной помощи дельфинам. Об этом журналистам сообщила директор городского департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и СК проводят проверки.

"Будем дальше наблюдать за развитием событий, и задумаемся над тем, как организовать такую работу по оказанию помощи дельфинам своевременно и оперативно уже на постоянной основе, не только в связи с такими экстренными ситуациями", - сказала Гаврилова.

Она уточнила, что в пятницу во время обследования моря специалисты убедились, что в акватории достаточно большая популяция диких животных.

"Наши дельфины - выпущенные - либо будут приняты в это сообщество, смогут адаптироваться - такая вероятность есть. Если им это не удастся, то ближайшее время мы сможем увидеть их на мелководье, когда они либо будут просить пищу у человека, либо их состояние будет таково, что они вынуждены будут находиться на мелководье", - отметила она.