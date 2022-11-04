Концепцию преподавания истории России в непрофильных вузах представят в конце года

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров сообщил, что задача заключается в том, чтобы на основе академической науки дать "единообразную, унифицированную картину исторического прошлого" страны, в которой были бы "учтены все те даты, события, персоны, о которых должны знать люди, оканчивающие высшие учебные заведения"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Концепция преподавания истории России в вузах неисторического профиля будет представлена в Минобрнауки в конце этого года, сообщил в пятницу журналистам директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

Петров принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

"Если говорить об образовательных проектах со стороны Российского исторического общества, то я должен подчеркнуть, что в последние месяцы мы активно работаем над историко-культурным стандартом, над концепцией преподавания истории России в вузах неисторического профиля, а к таковым относятся более 99% студентов в нашей стране. <...> Сейчас, в основном, работа над стандартом завершена, и до конца года должна пройти общественная и научная экспертиза этой работы с тем, чтобы мы в конце года смогли представить окончательный вариант в Минобрнауки", - сказал Петров.

Он отметил, что задача заключается в том, чтобы на основе академической науки дать "единообразную, унифицированную картину исторического прошлого" страны, в которой были бы "учтены все те даты, события, персоны, о которых должны знать люди, оканчивающие высшие учебные заведения".

"В настоящее время есть некоторый разнобой в этой области, и наша работа призвана привести к некому единообразию здесь", - добавил Петров.