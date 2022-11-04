Общество "Знание" открыло посвященную героям спецоперации выставку

Она будет работать до 9 декабря

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка графических новелл "Знание о героях", посвященная участникам специальной военной операции, открылась в пятницу в Музее Отечественной войны 1812 года в Москве. Выставка организована Российским обществом "Знание", она будет открыта до 9 декабря, передает корреспондент ТАСС.

"Я надеюсь, что за этот месяц с небольшим как можно больше людей придет сюда, в Исторический музей, и посмотрят на эту экспозицию. Нам, действительно, крайне не хватает знаний о героях. Герой ведь - это поведенческий образец, носитель ценностей, на основе которых мы объединяемся. <...> Их гражданственность и патриотизм являются поведенческими образцами, на основе которых нужно воспитывать подрастающее поколение, присваивать имена героев школам, в которых они учились, чтить их память, если звание героя им присвоено посмертно, ориентироваться на служение Родине и на их стремление отдать за страну свою жизнь", - сказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на открытии выставки.

В основу новелл легли 10 реальных историй о бойцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации за мужество в сражениях в СВО. Создание и выставка графических новелл стали частью федерального просветительского проекта "Знание о героях", в рамках которого будет создано 24 графических новеллы. Героями историй, которые будут представлены на выставке, стали полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов.

"Мы хотим показать подлинные истории мужества и героизма этих людей. И современный формат графических новелл выбран неслучайно, ведь в первую очередь мы ориентируемся на молодежь. Мы хотим показать, что настоящие супергерои - это не вымышленные персонажи. Это люди, обычные люди, которые живут среди нас и совершают подвиги во имя Родины. Я надеюсь, что очень многих они вдохновят, и каждый внесет свой вклад в общую победу", - сказал генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.