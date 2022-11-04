В Пятигорске начался финал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет"

В нем участвуют 30 команд из 16 регионов страны

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Финал профессионального конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", стартовал в пятницу в Пятигорске Ставропольского края. В нем участвуют 30 команд из 16 регионов страны, сообщили журналистам в пресс-службе конкурса.

"Сегодня мы открываем финал первого масштабного профессионального конкурса для представителей муниципальной системы образования "Флагманы образования. Муниципалитет". Из 1 600 команд, вышедших на старт конкурсных испытаний, в финал получили приглашение 30 сильнейших команд, которые представляют 16 регионов России. Сегодня очень многое в отечественной системе образования зависит именно от тех людей, которые принимают решения, которые делают возможными все прогрессивные начинания, помогают педагогам и образовательным организациям в их работе. Приятно видеть, что в нашей стране достаточно много активных управленцев, которые стремятся к развитию", - прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, слова которого приводятся в сообщении.

Командам-финалистам предстоит пройти четыре очных конкурсных испытания, кроме того, их ждет обширная культурно-просветительская программа. В рамках конкурсных испытаний команды будут проектировать события предстоящего "Года педагога и наставника", покажут свои умения работать в социальных сетях, будут выполнять задания, ориентированные на демонстрацию компетенций современного руководителя. Будут оцениваться профильные навыки участников мероприятия, лидерские качества, умение выделить основные показатели, проблемные зоны и приоритетные направления развития системы образования.

"В программе - сессии и лекции от ведущих экспертов сферы образования России. И.о. ректора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Андрей Богданцев проведет сессию для региональных координаторов на тему "Организация конкурсного движения для педагогов и управленцев в сфере образования", где участники обсудят развитие конкурсного движения. Руководитель департамента коммуникаций АНО "Россия - страна возможностей" Сергей Коляда расскажет об эффективных коммуникациях в современном мире и о правилах выступления перед СМИ", - говорится в сообщении.

Победители получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение по программе переподготовки по специальности "менеджер" на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получить призы от партнеров конкурса.

О конкурсе

Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков. В составе каждой команды - пять представителей управленческого звена одного муниципального образования - от руководителей до специалистов. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.