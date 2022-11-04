В КЧР на первом директорском форуме обсудили проблему нехватки кадров в школах

По словам и.о. ректора Карачаево-Черкесского госуниверситета Таусолтана Узденова, дефицит специалистов наблюдается почти во всех учебных заведениях региона

ЧЕРКЕССК, 4 ноября. /ТАСС/. В Карачаево-Черкесии (КЧР) прошел первый республиканский директорский форум "Кадровый потенциал школ Карачаево-Черкесской Республики: стратегия и технологии развития". Участники обсудили проблему нехватки педагогических кадров в школах, рассказал ТАСС и.о. ректора Карачаево-Черкесского госуниверситета Таусолтан Узденов.

"Мы инициировали первый республиканский директорский форум для решения одной очень важной проблемы, касающейся укомплектования школ нашей республики как количественно, так и качественно. Почти все школы Карачаево-Черкесии сегодня испытывают острую нехватку профессионально подготовленных учительских кадров. В то же время наш университет ежегодно выпускает десятки, а иногда и сотни дипломированных специалистов, которые не хотят идти в школы", - сказал и.о. ректора.

Он пояснил, что такая проблема наблюдается по всей стране. Основной задачей форума является поиск эффективных механизмов, обеспечивающих связь между вузом и школой. Она необходима для того, чтобы обеспечить мотивацию школьника для поступления на педагогические специальности, а также сформировать необходимые и востребованные школой знания и навыки в ходе обучения в вузе.

Участниками форума стали представители Министерства просвещения РФ, Народного собрания КЧР, Министерства образования и науки КЧР, начальники управлений образования районов и городов республики, руководители колледжей. А также специалисты республиканского Института повышения квалификации работников образования и республиканского профсоюза работников образования, руководители подразделений КЧГУ, эксперты и директора более 160 общеобразовательных организаций региона.

Основная работа форума прошла в двух его сессиях - стратегической и технологической. В ходе докладов на стратегической сессии участникам представили анализ проблемы нехватки кадров в школах. Также участники поделились своим опытом подготовки кадров для образовательных организаций. В технологической части мероприятия эксперты и специалисты представили инфраструктурные решения для приоритетных задач, проектные инициативы, пилотные альянсы, в которых предлагались конкретные механизмы и инструменты для решения заявленной проблемы. Мероприятие завершилось в пятницу.

Также в рамках форума презентовали научно-методический Центр развития педагогического образования КЧГУ. На площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования и науки региона и КЧГУ. Участниками форума в ходе работы учреждена ассоциация директоров школ КЧР. Организатором мероприятия выступил Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева при поддержке Министерства образования и науки КЧР.