Команду управленцев Мариуполя усилит бывший мэр Иркутска

В его задачи войдет помощь в адаптации нормативно-правовой базы, урегулирование бюджетных процессов, участие в координации восстановительных мероприятий

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Бердников будет назначен заместителем главы администрации Мариуполя. Соответствующее решение в пятницу в ходе рабочего совещания озвучил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы уже живем в России, и нам нужны более интенсивные действия, связанные с обеспечением жителей Мариуполя всем необходимым", - сказал Пушилин на встрече с сотрудниками мариупольской администрации.

В задачи нового замглавы войдет помощь в адаптации нормативно-правовой базы, урегулирование бюджетных процессов, участие в координации восстановительных мероприятий. "Нужны темпы, которые будут выходить за рамки обычной работы", - подытожил Пушилин.