Антонов посетил в Сан-Франциско консульский прием российских соотечественников

Посол РФ в США пообещал, что дипломаты попытаются решить их проблемы

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил в пятницу консульский прием российских соотечественников в Сан-Франциско в рамках рабочей поездки в штат Калифорния.

"Сегодня я вам обещаю, что все будет сделано для того, чтобы принять всех. И попытаться решить все проблемы, которые у вас есть, насколько это возможно", - отметил посол, обращаясь к приехавшим на нынешний выездной консульский прием. Его вели сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне. Генеральное консульство России в Сан-Франциско было закрыто по требованию администрации США в 2017 году.

Российские дипломаты ожидают, что примут в Сан-Франциско за два дня работы более 500 человек, помогут им в решении всех имеющихся консульских вопросов, в том числе касающихся оформления паспортов и получения пенсий.

В Сан-Франциско российские консульские работники прибыли по завершении аналогичного приема соотечественников в Лос-Анджелесе, шедшего с 31 октября по 2 ноября включительно. "На каждое ваше обращение будет ответ. Это я обещаю", - заявил посол собравшимся на консульский прием. При этом один из пришедших поблагодарил посла и консульских работников за "очень доброе, человечное" отношение к соотечественникам, нацеленность на решение накопившихся вопросов.

Практика выездов будет продолжаться

Посол заверил, что, несмотря на все нынешние сложности, которые чинит российским дипломатам американское правительство, практика проведения консульских приемов будет продолжаться. Антонов сообщил, что сотрудники консульского отдела посольства России в США будут стараться приезжать в Сан-Франциско в таких целях раз в полгода. Посол подтвердил, что он не ждет улучшения российско-американских отношений после промежуточных выборов в США 8 ноября, как и говорил ранее. "Они (власти США - прим. ТАСС) не хотят даже разговаривать с нами. А что - девятого числа у нас будет другой вариант?" - сказал Антонов, отвечая на реплику одной из пришедших на консульский прием соотечественниц, которая выразила надежду на улучшение двусторонних отношений после упомянутых выборов.

Посол напомнил, что при предыдущей администрации в Вашингтоне, которую контролировали республиканцы, а не демократы, как сейчас, имели место и выдворения дипломатов РФ, и блокирование российской дипломатической собственности в США. "Поэтому <...> ничего я не ожидаю. Будем работать в тех условиях, которые есть. <...> Будем пытаться раз в полгода приезжать сюда", - отметил Антонов.

Он констатировал, что из-за решений американского правительства сокращается и продолжит сокращаться число российских консульских работников в США. "К сожалению, за последнее время у нас <...> где-то на четверть сократилось число наших работников консульского отдела. И еще все плохое впереди", - подчеркнул посол. В связи с этим он посетовал, что "обескровлены генеральные консульства [России] в Нью-Йорке и Хьюстоне".

Вместе с тем российские дипломаты указали, что рассматривают возможность организации в обозримой перспективе консульских выездов в Лас-Вегас (штат Невада), Анкоридж (штат Аляска) и Сиэтл (штат Вашингтон).