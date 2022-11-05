В России большинство ДТП с самокатами в 2022 году зарегистрировали как наезд на пешеходов

Согласно обзору о дорожно-транспортной аварийности в РФ, всего с января по сентябрь произошло 838 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти три четверти ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) приходится на их столкновения с пешеходами. Это следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев, с которым ознакомился ТАСС.

"За отчетный период почти три четверти (74%, или 620) ДТП с участием СИМ зарегистрировано как наезд на пешехода, почти пятая часть (17,5%, или 147) пришлась на столкновения, другие виды ДТП в сумме составили 8,5%", - сказано в материалах.

В обзоре отмечается, что в местах выезда с прилегающих территорий и перекрестках произошла почти половина (45%) ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. "На пешеходных переходах имело место более четверти (26%) таких ДТП в местах, где разрешено движение исключительно пешеходам (тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона), - 4%", - говорится в документе.

Всего в январе-сентябре в России произошло 838 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, в которых 19 человек погибли и 870 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года основные показатели аварийности увеличились в два раза.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты. В статистике обзора о дорожно-транспортной аварийности проанализированы сведения о ДТП, в которых участвовали персональные электрические средства передвижения малой мощности, мопеды с электродвигателем мощностью менее 4 кВт, мотоциклы с электродвигателем мощностью более 4 кВт, на предмет выявления происшествий именно с участием СИМ.