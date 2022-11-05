Посол Антонов возложил цветы к русским воинским захоронениям под Сан-Франциско

Собравшиеся почтили память моряков минутой молчания

ВАЛЬЕХО /штат Калифорния/, 5 ноября. /ТАСС/. Церемония поминовения русских военных моряков прошла в пятницу на кладбище на полуострове Мэр-Айленд в городе Вальехо (штат Калифорния), расположенном северо-восточнее Сан-Франциско. Участие в ней принял посол России в США Анатолий Антонов, находящийся в Калифорнии в рабочей поездке.

На кладбище Мэр-Айленд находятся захоронения восьми русских моряков. Шесть из них входили в состав экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота под командованием контр-адмирала Андрея Попова, которые принимали участие в тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Моряки умерли от полученных при этом увечий. Три из них - это матросы первой статьи Яков Буторин и Артемий Трапезников, а также музыкант Карл Корт. Все они входили в состав экипажа корвета "Богатырь". Имена еще трех моряков до сих пор не установлены.

О роли российских моряков в тушении пожара писала издававшаяся в Сан-Франциско в XIX веке газета "Дейли Альта Калифорния". "Мы, однако, не должны забывать о духе благородства, продемонстрированном российской флотилией, находящейся сейчас в заливе [Сан-Франциско]. Ее командиры направили на пожар почти 200 своих моряков <...>", - подчеркивалось в статье, опубликованной 23 октября 1863 года.

Кроме того, на кладбище Мэр-Айленд покоятся кочегар военного транспорта "Лена" Петр Лобода и матрос второй статьи этого же корабля Иван Песков. Они были похоронены в 1904 и 1905 годах, когда на местных верфях стоял на ремонте транспорт "Лена", интернированный во время Русско-японской войны. Лобода и Песков умерли при исполнении служебных обязанностей.

Антонов подчеркнул, что участники церемонии пришли "поклониться праху россиян", которых судьба забросила в Калифорнию. По предложению посла собравшиеся почтили память русских моряков минутой молчания. По этим морякам также было совершено богослужение православным священником.

Мэр-Айленд - это старейший военно-морской некрополь на западном побережье США. Первые похороны там состоялись в 1856 году, последние - в 1921 году. До 1996 года на полуострове Мэр-Айленд располагалась база ВМС США, на верфях которой было построено около 500 надводных кораблей и подводных лодок. На кладбище - более 900 захоронений.