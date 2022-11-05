В Приамурье в 2023 году на развитие сел направят 1 млрд рублей

Деньги потратят на строительство, создание и улучшение инфраструктуры и развитие кадрового потенциала аграрных предприятий области

ТАСС, 5 ноября. В Амурской области по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" направят 1 млрд рублей на развитие сел в 2023 году. Об этом сообщил в субботу губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

Как уточнили в региональном правительстве, средства будут направлены на строительство, в том числе жилья для работников агропромышленного комплекса (АПК), создание и улучшение инфраструктуры и развитие кадрового потенциала аграрных предприятий области.

"Благодаря этой поддержке, например, в Ивановке (Ивановский округ) построим новый детский сад на 70 мест и мини-стадион, а также новый жилой квартал - планируем возвести сразу 56 домов. Кроме того, в рамках федеральной программы в следующем году начнется строительство многоквартирного дома в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района. По этим и другим проектам поручил разработать дорожные карты и закрепить ответственных. Планы серьезные, мы должны четко понимать, кто, что и в какие сроки делает", - добавил Орлов.

Квартиры в доме в Козьмодемьяновке получат 12 работников в сфере АПК по договору найма жилого помещения. Как уточняют в правительстве, одной из наиболее эффективных мер поддержки стала областная программа, где по аграрным предприятиям возмещают затраты на строительство жилья для работников. "Программу запустили только в этом году и сразу увидели явный интерес руководителей сельхозпредприятий. Пока субсидию получили три организации, построившие семь домов для своих сотрудников. До конца года планируем возместить затраты еще по 14 уже готовым домам", - добавили в областном правительстве.

Помимо этого, в городе Сковородино в следующем году начнется строительство центра культурного развития и автоматизированной котельной. В шести населенных пунктах района установят новые фонари, а в сковородинской школе №1 сделают капремонт кровли.