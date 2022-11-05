В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

Воздух в столице прогреется до 3 градусов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 1 до 3 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов. Желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы будет действовать до 12:00 мск 5 ноября.

Ветер переменный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов. Желтый уровень погодной опасности в Московской области из-за гололедицы будет действовать до 21:00 мск 6 ноября.