В Киргизии будут выдавать вид на жительство иностранцам за инвестиции в $250 тыс.

Постановление правительства было разработано в целях "увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности" республики

БИШКЕК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Киргизии решили выдавать вид на жительство иностранным гражданам, инвестировавшим в экономику республики более 10 млн сомов (около $250 тыс.). Такое решение принято в ходе заседания кабинета министров, сообщила в субботу пресс-служба киргизского правительства.

"На очередном заседании кабинета министров Кыргызской Республики одобрено решение, упрощающее систему выдачи вида на жительства иностранным гражданам, которые сделали вклад в экономику страны. Данным решением сокращается срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранных граждан, внесших свыше 10 млн сомов в экономику Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, постановление разработано в целях "увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности" республики. "Вид на жительство иностранному гражданину (за исключением граждан стран, граничащих с Кыргызской Республикой), вложившему в экономику свыше 10 млн сомов, будет выдаваться без обязательного проживания не менее 6 месяцев до подачи заявления", - отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством Киргизии временный вид на жительство может быть выдан иностранцу или лицу без гражданства, прибывшему в республику "на срок более шести месяцев и имеющему легальный источник существования".

Речь идет об иностранных гражданах, которые работают по трудовому договору и имеют соответствующее разрешение, обучаются в киргизском вузе или прибыли в страну "для реализации инвестиционной деятельности на основании ходатайства, выданного уполномоченным государственным органом по продвижению инвестиций".