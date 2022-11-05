В РФ в 2022 году почти на 20% выросло число ДТП, совершенных водителями-подростками

Практически во всех возрастных группах отмечается высокий коэффициент виновности у водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее двух лет

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество ДТП, совершенных водителями в возрасте от 10 до 16 лет в России за девять месяцев текущего года выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ за январь - сентябрь 2022 года, с которым ознакомился ТАСС.

"Отмечается рост на 19,6% количества ДТП, совершенных водителями в возрасте от 10 до 16 лет, то есть лицами, которые не могли быть допущены к участию в дорожном движении в качестве водителя механического транспортного средства", - сказано в материалах.

Также, как следует из обзора, практически во всех возрастных группах отмечается высокий коэффициент виновности (более 60%) у водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее двух лет. "С увеличением водительского стажа происходит снижение коэффициента виновности во всех возрастных группах. Наименьшие значения отмечены для водителей в возрасте от 25 до 55 лет и имеющих стаж управления не менее 10 лет", - говорится в документе.

К наибольшей группе риска относятся водители в возрасте 65 лет и старше. Среднее значение коэффициента виновности для данных водителей составляет 67,8%, то есть данные водители являлись виновными практически в 7 из 10 ДТП с их участием.

Всего в России за девять месяцев зарегистрировано 91 255 ДТП, в которых погибли и пострадали люди. Это на 6,1% меньше, чем годом ранее. В данных ДТП погибли 10 078 и пострадали 115 139 человек, что почти на 5% и 6,5% меньше, чем годом ранее соответственно.