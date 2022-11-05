Кремль заявил об отсутствии дискуссий по поводу свободного посещения "Разговоров о важном"

Эти занятия являются частью школьной программы, отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Еженедельные занятия "Разговоры о важном" являются частью школьной программы, никакого свободного посещения этих занятий не предполагалось, сообщил ТАСС начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, которая обязательна для посещения", - сказал Новиков, отвечая на вопрос о том, идет ли в настоящее время дискуссия по поводу обязательности посещения для школьников "Разговоров о важном".

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 83% родителей поддерживают проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, а также проведение занятий "Разговоры о важном".

По мнению Новикова, такие результаты связаны с тем, что у родителей есть доступ к материалам, на основе которых проводятся занятия. "Мне кажется, что такой высокий уровень одобрения связан с тем, что любой родитель может зайти на портал "Разговора о важном" и посмотреть, что там конкретно размещено в качестве материалов к уроку: какие видеоролики, презентации, какие памятки для учителя распространяются министерством просвещения", - отметил Новиков.

"Каждый родитель может посмотреть, что ребенку там преподается. Вероятно, поэтому и вызывает доверие и поддержку", - добавил он.

Еженедельные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с первого класса по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего их будет 34 - по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.