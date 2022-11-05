Посол Таиланда сообщил, что россияне могут приезжать в страну, не соблюдая карантин

Как напомнил Сасиват Вонгсинсават, из России в Бангкок и Пхукет запущены рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Икар" и S7 Airlines

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таиланд может принимать россиян без каких-либо коронавирусных ограничений, им не нужно соблюдать ни карантин, ни иметь дополнительные документы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

"Что касается условий и ограничений, позвольте поделиться хорошей новостью: пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом, по прибытии в Таиланд. Таким образом, никакого карантина и никаких дополнительных документов не требуется", - сказал он. По словам посла, Таиланд может предложить "отличное гостеприимство" всем иностранным друзьям, в том числе из России.

В этой связи дипломат напомнил, что из России в Бангкок и Пхукет запущены рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Икар" (Pegas Fly), S7 Airlines.

Посол также обратил внимание, что в последнее время Таиланд приобрел популярность среди так называемых цифровых кочевников, а столица страны в одном из исследований получила высокие оценки в таких ключевых областях, как доступность, погода, скорость широкополосного доступа в интернет, пейзажи и транспорт.

"Чтобы облегчить работу целевых групп посетителей, правительство Таиланда разработало схему долгосрочной резидентской визы для четырех групп людей, а именно: состоятельных граждан мира, состоятельных пенсионеров, профессионалов, работающих в Таиланде, и высококвалифицированных специалистов. Правительство также решило вдвое снизить плату за выдачу этого типа визы", - добавил Вонгсинсават.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 12:00 мск.