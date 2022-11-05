Володин предложил обсудить отказ от новогодних корпоративов, концертов и салютов

Как минимум 15 регионов ранее приняли решение на фоне частичной мобилизации сократить или полностью отказаться от проведения праздников в городах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу запустил опрос среди подписчиков своего Telegram-канала, в котором предложил обсудить необходимость отказа от новогодних мероприятий в 2023 году.

"Меньше двух месяцев остается до Нового 2023 года. Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий - корпоративов, концертов, салютов?" - спросил Володин у подписчиков своего Telegram-канала, предложив три варианта ответов.

Участие в опросе уже приняло более 20 тыс. подписчиков, из них большинство (67%) выбрало вариант "оставить только детские праздники и новогодние елки". Еще 22% подписчиков высказалось за необходимость "отменить любые празднования". За третий вариант - "праздновать как обычно" - проголосовало 11% подписчиков Telegram-канала Володина.

Ранее как минимум 15 регионов России приняли решение на фоне частичной мобилизации сократить или полностью отказаться от проведения праздников в городах, перенаправив средства на поддержку призванных граждан и их семей, сообщили власти субъектов. Часть из них скорректировала формат праздников, отказавшись от праздничного освещения городов или фейерверков, но сохранив социальные форматы, такие как новогодние елки для детей. В правительстве Москвы сообщали, что программа празднования Нового года в столице пока не определена, а при ее составлении будет учтена текущая ситуация.