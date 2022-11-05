В высокогорных селах КБР открыли две льготные аптеки после вмешательства прокуратуры

Аптеки заработали в селах Эльбрус и Терскол

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Аптеки для обеспечения жителей льготными лекарствами открыты после вмешательства прокуратуры в высокогорных селах Эльбрус и Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Об этом сообщил ТАСС в субботу прокурор республики Николай Хабаров.

"После вмешательства прокуратуры республики граждане обеспечены лекарственными средствами по рецептам. Проведена работа, направленная на своевременную закупку лекарственных препаратов и последующее обеспечения пациентов в установленные сроки, усилен контроль за своевременностью выписки рецептов, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В двух населенных пунктах (пос. Эльбрус и с. Терскол) открыты аптечные пункты для реализации льготного лекарственного обеспечения", - рассказал Хабаров.

Кроме того, пресечены нарушения в части несвоевременного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, ортопедической обувью, санаторно-курортным лечением, выплат компенсации инвалидам за самостоятельно приобретенные средства реабилитации с превышением сроков. "Фактов злоупотребления и халатности со стороны должностных лиц органов здравоохранения республики при обеспечении льготной категории граждан не установлено. В целях защиты прав граждан на доступность лекарственного обеспечения министерство здравоохранения республики ориентировано прокуратурой на разработку дополнительных мероприятий и контроль логистики по доставке лекарственных препаратов в лечебные учреждения, перераспределения излишков товарных запасов в пользу экстренно нуждающихся пациентов", - добавил он.

Средства для лекарств льготникам

Проблема полноты и своевременности лекарственного обеспечения льготных категорий граждан связана с объемами финансирования, как из федерального, так и из республиканского бюджета, что не позволяет закупать препараты и медицинские изделия в нужном пациентам количестве. Дефицит планируемых к выделению денег на 2022 год составил около 724 млн рублей, это средства на приобретение лекарственных препаратов для льготного обеспечения граждан и лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, обновление материально-технической базы медорганизаций.

"Прокуратурой республики подготовлены соответствующие предложения председателю парламента КБР при рассмотрении проекта закона КБР "О республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" предусмотреть дополнительное финансовые средства с учетом приоритетных направлений, ориентированных на охрану здоровья граждан, за счет средств республиканского бюджета. С учетом обозначенной проблемы, в том числе по инициативе прокуратуры, в республиканском бюджете предусмотрено дополнительно 202,1 млн рублей на лечение онкологических пациентов и в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в общем объеме более 294 млн рублей", - уточнил Хабаров.

Факты несвоевременных поставок лекарств

Прокурор КБР отметил, что вскрыты факты несвоевременности поставок лекарственных средств по заключенным госконтрактам. Выявлены нарушения в действиях Минздрава КБР в части обеспечения жизненно важными лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания детей инвалидов. "По результатам принятых мер реагирования четырем детям предоставлены лекарственные препараты и лечебное питание в количестве, обеспечивающем потребность на несколько месяцев. Пресечены нарушения прав 20 больных сахарным диабетом на обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями", - отметил он.

В результате принятых мер прокурорского реагирования жители региона не только обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, но с марта 2022 года дети, страдающие сахарным диабетом, получают системы непрерывного мониторинга глюкозы. "Обеспечение лекарственными препаратами и средствами реабилитации льготной категории граждан находится на постоянном контроле прокуратуры республики", - заверил собеседник агентства.