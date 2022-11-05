Омский яхтсмен планирует совершить экспедицию по Иртышу к его истокам в Китае

Экспедиция пройдет в два этапа в 2023-2024 годах, экипаж яхты будет состоять из пяти-шести человек, в него войдут также представители Казахстана

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Омский яхтсмен и путешественник Сергей Щербаков, который в 2019-2020 годах совершил на яхте "Сибирь" кругосветное путешествие к берегам Антарктиды, планирует в 2023-2024 годах дойти по Иртышу, самой длинной реке-притоку в мире, до его истоков в Китае.

"Иртыш берет свое начало в Китае, и вот уже более трех столетий все русские, начиная с Бухгольца (подполковник Иван Бухгольц, основавший Омск в 1716 году - прим. ТАСС), туда пробиваются. После развала СССР все судоходство было прекращено, и теперь мы хотим нанести на "Сибири" (яхте "Сибирь" - прим. ТАСС) визит дружбы в Казахстан и Китай", - рассказал Щербаков ТАСС.

Экспедиция будет разбита на два этапа. В 2023 году яхтсмен намерен достичь озера Зайсан на востоке Казахстана и по Черному Иртышу - границы с Китаем. "Планируем начать в июне и в августе закончить. Придется идти вверх по течению около 2 тыс. км, там три каскада Шульинской, Усть-Каменогорской и Бухтарминской ГЭС, само озеро около ста с лишним километров. Посмотрим, сможем ли мы туда зайти", - рассказал яхтсмен. Для похода до истоков Иртыша в Китае, где небольшие глубины и сильное течение, экспедиция в 2024 году пересядет с яхты на экспедиционное судно, которое планируется сделать из теплохода "Заря" с водометным двигателем, у которого осадка на ходу всего 40 см.

Экипаж яхты будет состоять из пяти-шести человек, в него войдут также представители Казахстана. "Экспедицию мы начнем с ребятишками. В Черлаке (населенный пункт на юге Омской области - прим. ТАСС) есть парусный спортивный лагерь "Дружба" для начинающих яхтсменов из России и Казахстана. Туда мы дойдем с детьми. Планируем, что и на других этапах будут подсаживаться детишки", - рассказал он.

Щербаков добавил, что экспедиция будет проводиться в рамках проекта "Паруса для всех", ее задача - развивать добрососедские отношения с соседними государствами. "Особенно это актуально сегодня, когда идет развитие на восток. Казахстан и Китай - дружественные страны. Нам и судоходство нужно [по Иртышу], и туризм. [Экспедиция] - это и общественная дипломатия, и сохранение исторической памяти", - подытожил он. Путешественники будут делать остановки в крупных населенных пунктах, проводить встречи с соотечественниками, давать лекции.

Инициатором экспедиции, которую планируется провести на средства президентского гранта, стало Русское географическое общество, ее также поддержал губернатор Омской области Александр Бурков. "Путешествие имеет и практическое значение для экономики региона - необходимо восстанавливать судоходство вверх по Иртышу", - сказал Щербаков. Он добавил, что развитие южного направления Иртыша позволит омским перевозчикам отправлять грузы вверх по течению уже с апреля.

Об Иртыше

Иртыш, который впадает в Обь, является самой длинной рекой-притоком в мире, его длина составляет 4 248 км. Его истоки находятся на восточных склонах хребта Монгольский Алтай в Китае, оттуда он под названием Черный Иртыш впадает в озеро Зайсан в Казахстане. Его устье расположено в районе Ханты-Мансийска.

О путешествии яхты "Сибирь" до Антарктиды

Кругосветная парусная экспедиция "Сибирь - Антарктика - Сибирь" стартовала из Омска на яхте "Сибирь" 7 июля 2019 года и была приурочена к 200-летию открытия этого материка. Станции Беллинсгаузен экспедиция достигла 20 февраля 2020 года. Из-за поломки и пандемии коронавируса от Антарктиды до Балтийского моря яхта добралась на борту научно-исследовательского судна "Академик Трешников". В Омск экспедиция прибыла 30 сентября, пройдя за 15 месяцев более 30 тыс. морских миль.