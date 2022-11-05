В России за сутки выявили 5 617 случаев заражения коронавирусом

Умерли 67 заболевших

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 617, летальных исходов из-за ковида - на 67. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 149 случаев заражения и 71 смерть, всего с начала пандемии - 21 459 284 и 390 526 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 819 против 9 259 днем ранее, до 20 849 598.

За сутки в России госпитализировали 582 заболевших ковидом против 1 235 днем ранее. Число госпитализаций уменьшилось в 70 регионах, в шести оно увеличилось, а в девяти ситуация осталась без изменений.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 623 против 757 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 234 541 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 46 676. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 733, до 3 044 105.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 204 против 211 днем ранее..

Всего с начала пандемии в области выявили 1 119 002 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 342, до 1 100 191. За сутки в области зафиксировано три летальных исхода, всего с начала пандемии - 15 408.