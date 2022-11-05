Правительство Китая не намерено ослаблять антиковидные меры

Как отметил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, эпидемическая ситуация остается крайне сложной

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Китая не будут ослаблять строгие антиковидные меры на фоне сложной эпидемической ситуации за рубежом и внутри страны. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"В настоящее время наше государство по-прежнему сталкивается с двойным риском - это завоз случаев заболевания из-за рубежа и распространение эпидемии внутри страны. Эпидемическая ситуация все так же остается крайне сложной", - указал он.

"Политика предотвращения завозных случаев заболевания и распространения эпидемии внутри страны, а также так называемый курс на поддержание динамического нуля (новых случаев инфицирования коронавирусом - прим. ТАСС) остаются непоколебимыми", - подчеркнул он.

Власти Китая с начала пандемии провозгласили политику нулевой терпимости к COVID-19. В случае возникновения локальной вспышки в городах правительство вводит локдауны или другие ограничения на перемещения населения, а также проводит несколько раундов тестирования всех жителей. Все пребывающие из-за рубежа лица помещаются на обязательный карантин на срок от семи до 10 дней.

По данным властей КНР, с начала пандемии в материковом Китае (не включает Тайвань, Гонконг и Макао) выявлено около 262,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 5 226 завершились летальным исходом. За последние сутки зафиксировано 657 новых случаев инфицирования. При этом в этой статистике не учитываются данные о тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.