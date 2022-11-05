В Ульяновской области намерены запустить к концу года онлайн-калькулятор мер соцподдержки

По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анны Тверсковой, калькулятор будет анализировать индивидуальные показатели каждой семьи и предоставлять перечень возможных льгот

ТАСС, 5 ноября. Власти Ульяновской области намерены до конца года запустить онлайн-калькулятор для вычисления социальных льгот, на которые могут претендовать жители региона, сообщила ТАСС министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова.

"У нас работает мобильное приложение "СоцГарантия73", где до конца года мы планируем запустить калькулятор всех мер поддержки. Мы уже сгруппировали все меры поддержки независимо от того, наше ведомство их предоставляет или нет. Мы собрали льготы и преференции, которые могут получать многодетные или молодые семьи в нашем регионе. Этот калькулятор покажет, что конкретно наши семьи могут получить", - сказала Тверскова.

По ее словам, калькулятор будет анализировать индивидуальные показатели каждой семьи Ульяновской области и отображать возможные льготы. "Когда у нас будет работать калькулятор, то человек сможет туда зайти, ввести там параметры своей семьи, возраст детей, и ему сразу будет доступен переход на те меры поддержки, на которые он может по крайней мере проверить свое право. Тут же будет ссылка на сайт "Госуслуги", то есть автоматический переход на сайт, где он заполняет заявление, и там уже с ним работает то ведомство, к которому относится та или иная услуга", - пояснила министр.

Тверскова добавила, что в калькулятор приложения "СоцГарантия73" будет добавлена возможность по получению услуг сертифицированных нянь. "В нашем приложении мы тоже загружаем функцию доступа к услугам нянь с профессиональными сертификатами. Когда семья будет вводить параметры и мы увидим, что есть ребенок, допустим, от трех до 12 лет, мы также автоматически будем предлагать вариант рассмотреть возможность получить услуги профессиональной няни", - подчеркнула она.

Как отметила министр, в области действует более 30 региональных мер поддержки многодетных семей. "В список мер поддержки для многодетных входят бесплатные земельные участки и миллион рублей за рождение четвертого ребенка на улучшение жилищных условий. Мы также ввели сертификат в размере 100 тыс. за рождение первого ребенка до 25 лет. Это и наш региональный капитал "Семья", где также выделяются сертификаты на улучшение жилищных условий, на образование, на отдых, на получение медицинских услуг", - добавила Тверскова.