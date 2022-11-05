5 ноября, 08:22
Пожар в кафе в Костроме

Владелец кафе в Костроме заявил, что окажет поддержку семьям погибших при пожаре

Ихтияр Мирзоев также выразил соболезнования родственникам и близким погибших

ТАСС, 5 ноября. Депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, владелец кафе "Полигон" в Костроме, где в пожаре погибли люди, окажет финансовую поддержку их семьям. Об этом говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба губернатора Костромской области.

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"Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку", - говорится в тексте заявления.

Мирзоев выразил соболезнования родственникам и близким людей, погибших в результате пожара. "Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам", - сказал он.

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на улице Никитской поступила в 02:37 мск 5 ноября, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным экстренных служб, при пожаре погибли 13 человек, пятеро пострадали, госпитализация им не потребовалась. 

Теги:
РоссияКостромская областьПожар в кафе в Костроме
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