Пожар в кафе в Костроме

Владелец кафе в Костроме заявил, что окажет поддержку семьям погибших при пожаре

Ихтияр Мирзоев также выразил соболезнования родственникам и близким погибших

ТАСС, 5 ноября. Депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, владелец кафе "Полигон" в Костроме, где в пожаре погибли люди, окажет финансовую поддержку их семьям. Об этом говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба губернатора Костромской области.

"Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку", - говорится в тексте заявления.

Мирзоев выразил соболезнования родственникам и близким людей, погибших в результате пожара. "Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам", - сказал он.

Информация о возгорании в кафе "Полигон" на улице Никитской поступила в 02:37 мск 5 ноября, произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. По последним данным экстренных служб, при пожаре погибли 13 человек, пятеро пострадали, госпитализация им не потребовалась.