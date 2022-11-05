Индейцы Перу 28 часов удерживали 150 человек, чтобы привлечь внимание к ЧП на нефтепроводе

В заложниках оказались путешествующие на туристическом судне, среди которых были люди с ограниченными возможностями, беременная женщина и одномесячный ребенок

ТАСС, 5 ноября. Группа коренных жителей Перу более суток удерживала около 150 человек, чтобы привлечь внимание властей к ситуации с разрывом трубопровода.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, жители населенного пункта Кунинико из района Ураринас в провинции Лорето, расположенной в тропических лесах Амазонки, с четверга задерживала суда, которые пересекали реку Мараньон, левый исток Амазонки, протестуя против загрязнения окружающей среды в связи с разрывом трубопровода государственной энергетической компании Petroperu 16 сентября в Лорето. Как отмечает Agence France-Presse, в результате разрыва в реку попало 2,5 тыс. тонн сырой нефти.

В заложниках оказались путешествующие на туристическом судне, среди которых были люди с ограниченными возможностями, беременная женщина и одномесячный ребенок. Большинство удерживаемых были перуанцами, также на борту находились туристы из Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии.

Индейцы отпустили людей в пятницу после 28 часов удержания. Как отмечает местная радиостанция RPP, никто не пострадал.

27 сентября правительство Перу объявило режим ЧП на 90 дней в зоне, подвергшейся загрязнению в результате утечки, в которую попал населенный пункт Кунинико. На данной территории проживают 2,5 тыс. представителей коренных народов.

Индейцы, в частности, требовали, чтобы правительство отправило представителей, которые зафиксируют на местности причиненный в результате разрыва трубопровода ущерб. В свою очередь в компании Petroperu поясняли, что причиной ЧП стала нелегальная врезка в трубопровод.