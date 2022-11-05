Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов

Ему было 76 лет, Московская торгово-промышленная палата принесла соболезнования родным, близким и коллегам Аксенова

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ушел из жизни первый замруководителя департамента строительства Москвы, бывший первый заммэра Москвы, курировавший вопросы ЖКХ, Петр Аксенов. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

"Ушел из жизни Петр Николаевич Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы. Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя", - сказал президент МТПП Владимир Платонов, чьи слова приводятся в публикации.

Он добавил, что "с именем Петра Николаевича Аксенова навеки будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали". "Высокий профессионал, многолетний друг и партнер Московской торгово-промышленной палаты, Петр Николаевич всегда был для нас образцом человеческой скромности, порядочности и высокого профессионализма. Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близкими и коллегам П. Н. Аксенова", - заключил Платонов.

Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Лебедянского района Липецкой области. Он занимал должность замруководителя департамента строительства с апреля 2011 года, в прошлом - префект Южного и Юго-Западного административных округов. С 2002-го по 2007 годы являлся главой Комплекса городского хозяйства, первым заместителем мэра Москвы. Затем стал первым замруководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города, с 2008-го по 2011 годы работал первым замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства столицы. Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а также рядом других государственных и городских наград.