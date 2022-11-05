Министр юстиции Италии готов улучшить закон "против рейвов", вызвавший полемику в стране

Норма предусматривает наказание в виде тюремного заключения и штрафа за организацию незаконных массовых собраний, которые представляют угрозу общественному порядку

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции Италии Карло Нордио заявил в опубликованном в субботу интервью газете La Repubblica, что законодательная норма по запрету незаконных вечеринок, так называемых rave party, может быть модифицирована и улучшена.

"Сейчас это касается защиты неприкосновенности частной собственности и здоровья людей, когда некоторые объекты недвижимости подвергаются опасным действиям. Разумеется, эта норма может быть изменена и улучшена", - сказала министр правительства Джорджа Мелони. Сама премьер накануне также заявила, что правительство открыто "лучшим предложениям, если они есть", и что они могут обсуждаться в парламенте.

На первом заседании Совмина 31 октября был одобрен правительственный декрет как поправка к давно существующему закону о неприкосновенности частной собственности. Норма предусматривает наказание в виде тюремного заключения от трех до шести лет и штрафы от €1 тыс. до €10 тыс. за организацию незаконных массовых собраний, которые представляют угрозу общественному порядку. Данное решение, фактически первое после вхождения в силу правительства правоцентристской коалиции, было продиктовано эпизодом о незаконном рейве, организованном 30 и 31 октября на праздник Хэллоуин в одном из заброшенных ангаров недалеко от города Модена. Несмотря на то, что к месту сбора десятков тысяч молодых людей, в том числе из-за границы, была стянута полиция для их разгона, все разрешилось мирно и без применения силы. В течение нескольких часов вечеринка была свернута и все разошлись спокойно. Полиция конфисковала музыкальную аппаратуру стоимостью €150 тыс., открыла расследование в отношении организаторов, у которых не было разрешения властей на подобную акцию.

Тем не менее, данная мера вызвала острую критику оппонентов и оппозиции в адрес нового премьера Мелони. В частности, представители левоцентристов стали заявлять, что подобный декрет ограничивает право на свободные выступления и может касаться манифестаций. Правительство разъяснило, что никоем образом не намерено ограничивать право на демонстрации, но имеет своей целью остановить беззаконие. Помимо того, что организаторы подобных мероприятий, достаточно распространенных в Италии до пандемии, незаконно занимают объекты частной собственности, часто без разрешения владельцев, они не запрашивают должных разрешений властей, не получают лицензию на продажу алкоголя и не платят налогов с прибыли. Такие места в прошлом нередко фигурировали в хронике происшествий в связи со смертью молодых людей от интоксикации алкоголем или наркотическими препаратами.