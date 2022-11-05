В ЦБ предупредили, что его сотрудники не звонят гражданам и не отправляют копии документов

С помощью таких подделок злоумышленники пытаются убедить людей, будто их деньги в опасности, сообщили в Банке России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ЦБ РФ не обзванивают население и не предоставляют клиентам копии своих документов в мессенджерах. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регулятора.

"С помощью таких подделок злоумышленники пытаются убедить людей, будто их деньги в опасности и нужны срочные действия вроде перевода на безопасный счет. В ход идут самые разнообразные легенды. Настоящие сотрудники Банка России никогда не делают обзвонов или рассылок. И уж точно не присылают фотографии своих "удостоверений", - отмечает Банк России.

Таким образом в регуляторе прокомментировали недавнее сообщение пользователя ресурса Pikabu, где была размещена фотография якобы удостоверения сотрудника ЦБ РФ. Он, представившись сотрудником одного крупного банка, в звонке с пользователем сайта заявил о том, что мошенники получили доступ к личному кабинету клиента и начали переводить деньги на Украину. "Сотрудник сообщил мне, что разговор нужно продолжить в WhatsApp, где он мне отправит документы подтверждающие, что он работает в ЦБ РФ", - написал автор поста.

Ранее в пресс-службе регулятора предупреждали граждан о том, что при возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете необходимо самостоятельно позвонить в банк, в котором открыт счет, по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

Как инструктировали в пресс-службе ЦБ, если гражданин стал жертвой мошенников, необходимо немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка или через контакт-центр банка (телефон указан на оборотной стороне карты) или в любом его отделении. В течение суток после получения сообщения о списании средств написать заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также обратиться с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции. При этом если гражданин самостоятельно перевел деньги мошенникам или предоставил им банковские данные, то банк не обязан возвращать похищенную сумму, говорится в сообщении ЦБ.