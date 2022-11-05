В трех городах Нижегородской области откроются пилотные проекты по профобучению нянь

Проекты запустят в Городце, Выксе и Лукоянове

ТАСС, 5 ноября. Власти Нижегородской области намерены вывести рынок нянь из "теневого" сектора, для чего в ближайшее время будут запущены пилотные программы их по профессиональному обучению в трех городах региона - Городце, Выксе и Лукоянове. К концу 2023 году услуги сертифицированных нянь должны стать доступными по всей области, сообщила ТАСС министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

"Мы не можем гарантировать на этом рынке безопасность, потому что, как правило, нянь приглашают на основе каких-то межличностных договоренностей. Мы хотим эту сферу вывести из "теневого" сектора через обучение и сертификацию нянь. Мы определили три района, три учреждения, которые будут первыми пилотироваться по этому проекту - это Городец, Выкса и Лукоянов", - сказала Исаева, добавив, что к концу 2023 года во всей Нижегородской области будут доступны услуги профессиональных нянь.

По словам министра, присоединившись к проекту "Профессиональные няни - детям", власти Нижегородской области будут менять ту часть нормативной базы, которая необходима региону для его реализации. "Наша региональная правовая база будет меняться постепенно. Мы будем подстраивать законодательство под эту новую услугу, стандартизировать ее, включать в перечень региональных услуг, и потом население сможет приглашать сертифицированных нянь", - пояснила Исаева.

Также будет осуществляться подготовка специалистов по обучению нянь. "Центры уже существуют, это центры по оказанию социальных услуг. Мы обучим группы специалистов, которые затем смогут профессионально обучать нянь по всей области, во всех оставшихся районах. <…> Как только семьи будут о такой возможности узнавать, они захотят этой услугой воспользоваться", - отметила министр.

Принципы работы

Она подчеркнула, что не каждый социальный работник может работать няней. "Будет конкурсный отбор. Это человек, который должен обладать определенными навыками, может, мы даже будем смотреть и на основное образование - либо связанное с работой в дошкольных учреждениях, либо в медицинских. Если мы не сможем среди существующих социальных работников выделить тех, кто будет работать по детям, то мы будем набирать новых людей, которые будут оказывать эту услугу, количество будет зависеть от запросов населения", - уточнила Исаева, добавив, что профессиональные няни будут доступны населению как на дому, так и в социальных учреждениях, куда можно будет приводить детей от одного года.

Обучение и сертификация нянь будет осуществляться в рамках реализации проекта "Профессиональные няни - детям", к которому в четверг присоединилась Нижегородская область. Цель данного проекта - создать систему сертифицированных нянь в России. Все желающие могут пройти специально разработанную программу обучения по уходу за детьми, получить сертификат профессиональной няни и помощь в трудоустройстве. В 2018 году проект "Профессиональные няни - детям" получил президентский грант, в 2019 году вошел в число лидерских проектов Агентства стратегических инициатив. Сейчас он реализуется в 20 регионах РФ.