Двухэтажный туристический поезд доставил в Екатеринбург 250 туристов из Самары

Туристы осмотрят в городе основные достопримечательности, посетят гастрономические объекты, а также побывают в музее автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании в Верхней Пышме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Двухэтажный туристический поезд в рамках тура "Яркие выходные на Урале" доставил 250 туристов из Самары в Екатеринбург. Об этом в субботу сообщил региональный департамент информационной политики.

"Участники железнодорожного проекта "Яркие выходные на Урале" за один рейс получили возможность увидеть достопримечательности двух регионов Большого Урала. Новый туристический поезд доставил 250 туристов из Самары сначала в Уфу, а 5 ноября в Екатеринбург", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, это первый железнодорожный туристический проект между Свердловской и Самарской областями. "Наши партнеры в этом году приложили максимум усилий для того, чтобы железнодорожный туризм на территории Большого Урала активно развивался. В этой поездке туристы обеспечены всем необходимым, включая питание и экскурсии", - отметила она.

Поезд выехал из Самары 3 ноября. Следующий день туристы провели в Уфе. В Екатеринбурге они посетят основные достопримечательности, гастрономические объекты, а также побывают в музее автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании в Верхней Пышме.

Организатором тура является Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании. "Мы прорабатываем возможность организовать встречное путешествие для свердловчан в сторону Самары и Уфы", - добавил и.о. начальника Уральского филиала ФПК Александр Кузнецов. Директор оператора проекта "Визит Урал-Сибирь" Оксана Трофимова-Ниденталь также изъявила желание сделать проект всесезонным.

Ранее Башкирия, Пермский край, Свердловская, Тюменская и Челябинская области во время Петербургского международного экономического форума подписали соглашение по развитию межрегионального кластера "Большой Урал". Проект призван расширить возможности по созданию межрегиональных маршрутов. В частности, в 2023 году планируют запустить "большую уральскую тропу" для туристов протяженностью более 1 тыс. км, проходящую по четырем регионам Уральского и Приволжского федеральных округов.