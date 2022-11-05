Красная площадь на три дня стала музеем истории обороны Москвы

Мероприятие приурочили к 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года, открылся в субботу на Красной площади. Он будет работать до 7 ноября и уже в первый день, несмотря на ненастную погоду, собрал множество посетителей, передает корреспондент ТАСС.

В 2022 году впервые формат мероприятий был изменен: вместо торжественного марша, проведение которого отменялось два года подряд из-за пандемии коронавируса, для москвичей и гостей столицы подготовили крупную выставку на главной площади страны с элементами вовлеченности зрителей. Как рассказала ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, "с помощью трансляции на больших экранах кадров парада 1941 года посетители пройдут по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт".

"Мы решили показать не только парад. <…> Мы хотели показать, как жила Москва в 1941 году, чем были заняты люди в городе. Такой формат мы решили выбрать, так как он более полноценно погружает людей в атмосферу того времени. Здесь также помогают и наши волонтеры, они встречают, провожают гостей, помогают в навигации. Всего задействовано 200 человек. Если такой формат понравится, то и в следующем году мы сделаем мероприятие в подобном ключе", - сказала Драгунова ТАСС.

Культурная программа

Большую экспозицию на Красной площади, которую можно посетить с 10:00 до 20:00, разделили на несколько тематических зон. Среди них инсталляции "Белорусский вокзал" с его воссозданным фасадом, где разместили зенитку и вагон-теплушку, а также "Окна времени" с фотоснимками из архива ТАСС тех времен и "Культпавильон Москвы", со сцены которого звучат "Синий платочек", "За нашу советскую Родину" и другие песни той поры. "Мы сделали большой иммерсивный музей под открытым небом. Здесь у нас центральная инсталляция не только "Белорусский вокзал", но и наш другой павильон, который рассказывает о культурной жизни Москвы 1941 года. Здесь полностью воссоздан кинотеатр "Художественный", когда люди сидели и смотрели фильм буквально на улице", - рассказала Драгунова ТАСС.

По ее словам, особый акцент организаторы сделали на женщинах тыла. Благодаря большой тематической выставке гости могут увидеть, как женщины работали в тылу и осваивали мужские профессии. Экспонаты для нее взяты из Музея обороны Москвы.

Кроме того, по всей площадке установили специальные световые кубы, на которых можно увидеть лица героев военных лет - всего 160 фотографий ополченцев, и фронтовые письма, строки которых периодически звучат из громкоговорителей. А еще на каждой локации с 12:00 можно посмотреть тематические театральные зарисовки, посвященные ноябрю 1941 года, в постановке заслуженного артиста России Игоря Угольникова, который выступил художественным руководителем всего проекта. По словам Угольникова, всего за время выставки здесь выступят около 300 артистов. Среди выступающих такие знаменитости, как Александр Михайлов, Сергей Никоненко, Александр Маршал, Александр Олешко.

"Нам удалось здесь соединить и актеров, и мультимедиа, и музейных работников воедино. Собственно, этот опыт у нас уже существует. Мы начали эту работу, создавая экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы. Нынешняя экспозиция на Красной площади - это продолжение экспозиции "Подвиг народа" в Музее Победы и экспозиции "Битва за Москву. Первая победа", - рассказал ТАСС Угольников, который также выразил благодарность агентству за предоставленные архивные снимки для создания проекта.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, одним из главных событий выставки станет демонстрация исторического фильма "Разгром немецких войск под Москвой" 1942 года. Также гости услышат стихи и песни военных лет, увидят фильмы "Первый Оскар" и "Подольские курсанты", исторические кинохроники, такие как парад 7 ноября 1941 года и парад Победы в Москве в 1945 году. "Мы совместили эти два парада, и они у нас на одном из экранов идут вместе. Можно даже сравнить эмоции. Я считаю, что это важно, чтобы именно на Красной площади можно было увидеть целиком эти важные два парада", - добавил Угольников.

Выставка военной техники

По всей Красной площади разместились порядка 60 образцов машин времен Великой Отечественной войны, которые предоставил Музей техники Вадима Задорожного. В их числе средний танк Т-34-76, легкие танки Т-26 и Т-38, гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года, пикап ГАЗ-415, легкий бронеавтомобиль БА-20, зенитная пушка АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 "Комсомолец", вагон-теплушка, бронеавтомобиль ФАИ-М и другие. "Впервые на Красной площади представлен исторический дирижабль 1941 года. <...> Здесь у нас впервые два уникальных настоящих военных самолета стоят", - отметила Драгунова.

Всю технику, как военную, так и гражданскую, можно потрогать, сфотографироваться, детально изучить ее благодаря информационным табличкам, рассказывающим о каждом из образцов. "Очень приятно, что выставка стала такой популярной, и за первые четыре часа через рамки прошли более 30 тыс. человек - семьи с детьми, молодежь", - отметила Драгунова.