Хабек призвал принять меры для борьбы с изменением климата на конференции COP-27 в Египте

По мнению вице-канцлера ФРГ, мировое сообщество недостаточно быстро движется к климатической нейтральности

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) подчеркнул безотлагательность мер по борьбе с глобальным потеплением, отметив, что на форуме должны быть приняты конкретные меры для решения данной проблемы. При этом он считает, что мир предпринимает недостаточно усилий для достижения климатической нейтральности.

"Мировое сообщество недостаточно быстро движется к климатической нейтральности", - заявил Хабек в видеообращении, опубликованном в субботу на странице Минэкономики ФРГ в Twitter. Тенденция, по словам министра, такова, что "больше похожа на то, что человек действительно медленно съеживается перед масштабом задачи". "Защита климата - это не защита самого климата, а выживание человечества. Защита климата - это защита человека, и я не думаю, что все понимают это в срочном порядке", - подчеркнул Хабек.

С учетом этого, как заметил глава Минэкономики ФРГ, Всемирный саммит по климату в Египте должен "принести результаты" в этом году, которые должны быть воплощены в конкретные действия. Германия, на долю которой приходится около 2% глобальных выбросов парниковых газов, должна сыграть здесь важную роль. Если ФРГ со всеми ее техническими и финансовыми возможностями не смогла бы реализовать меры по защите климата сейчас, то остальные 98% тоже не стали бы участвовать в этом, предупредил Хабек.

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 6 по 18 ноября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Президенты и главы правительств более 120 стран подтвердили свое участие в мероприятии. Также ожидается участие большого числа гражданских организаций.

Российскую делегацию на COP-27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации, помимо прочих, также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник управления Рослесхоза Владимир Дмитриев, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Минобрнауки Валерий Фальков.